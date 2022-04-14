Дочь украинского писателя, поэта и сатирика 69-летнего Яна Таксюра, которого в марте задержала СБУ, снова обратилась к общественности с просьбой о помощи. Также девушка заявила, что ее отца уже больше месяца держат в СИЗО, ему вменяют госизмену.

Свое обращение Мария Трандафилова опубликовала в Фейсбуке.

Она напомнила, что ее отец Ян Таксюр был задержан сотрудниками СБУ 10 марта и уже больше месяца находится в Лукьяновском СИЗО.

"Отцу вменяют 111 статью Уголовного кодекса Украины, а это государственная измена. "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - заявила Мария.

Девушка напомнила, что ее отец – украинский писатель, который всю жизнь писал на чистом украинском языке.

"Если сатирические произведения, пусть даже и критикующие в чем-то власть, являются государственной изменой, за которую потом последует 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, что тогда должна повлечь за собой настоящая государственная измена?! Каким своим стихотворением мой отец изменил Родине?" - написала Трандафилова.

Вместе с тем, Мария утверждает, что ее отец ничего не делал умышленного против своей страны.

"Одна мысль о том, что мой пожилой отец мог умышленно делать что-то против своей страны, повергла в настоящий шок всех, кто хорошо знает его. У него и в мыслях такого не было. Напомню также, что Ян Таксюр – православный публицист - много лет защищал каноническое православие на Украинской земле. Это ли нарушение целостности или государственной безопасности Украины?" - пишет она.

Девушка также подчеркнула, что ее отец не знал никаких государственных тайн, не является военнослужащим или представителем власти, потому разве что словом или пером мог кого-то критиковать.

"Яна Таксюра любят, читают, цитируют не только в нашей стране. Он печатался в российских изданиях до войны. Разве это можно считать нанесениям прямого вреда нашему государству? И, в принципе, какой вред может нанести писатель? Наш президент недавно сам давал интервью российским СМИ, известный украинский журналист Дмитрий Гордон неоднократно принимал участие в российских ток-шоу и брал интервью у публичных людей из РФ - это нормально, это журналистика", - написала дочь Таксюра.

Напомним, Ян Таксюр родился в Киеве в 1952 году, с 80-х годов публикует сатирические стихи, пишет монологи для эстрады и тексты для многих эстрадных звёзд. Последние пять лет ведет программы на канале "Перший Козацький". В марте СБУ задержала украинского писателя и телеведущего Яна Таксюра, в его квартире прошли обыски.

После этого его дочь Мария просила о помощи и анонсировала, что будет объявлять сбор средств.