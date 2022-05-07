В субботу, 7 мая, после обстрела Харьковской области погибла 28-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации (ОВА).

В результате обстрела военными РФ села Коробочкино погибла мирная жительница, 28-летняя женщина. Снаряд попал в частный дом.

Областные власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Уважаемые жители Харьковской области, будьте осторожны и внимательны. Не пренебрегайте сигналами тревоги. Без необходимости не выходите из укрытий!" - говорится в сообщении ОВА.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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