В Украине начинает “оживать” сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны. И это - в условиях войны.

Столичные специалисты по маникюру в воюющей стране оказались самыми смелыми или предприимчивыми - они начали работать еще в середине марта. Вслед за ними в Киеве постепенно возобновляют работу и салоны красоты.

“Страна” разобралась, как украинки ухаживают за собой в войну, как меняются тренды в макияже и маникюре, и что ждет бьюти-индустрию дальше.

Нет ни мастеров, ни клиентов

В Киеве спустя два месяца войны уже не составляет проблемы записаться на маникюр или стрижку. На самом деле, работающие салоны красоты можно было найти даже в марте, когда российские войска еще стояли в пригородах столицы. А после того, как они покинули эти территории, бьюти-индустрия активно последовала советам правительства и начала работать на подъем экономики.

Так, в центре Киева с 17 марта работает популярный салон “Hairhouse”. Здесь предлагают стандартный набор услуг: стрижки, окрашивание, укладки, маникюр, мейк-ап, а также процедуры по уходу за волосами и профессиональную косметику.

“Сейчас каждый сотрудник имеет свой фронт работы: часть парней находится в теробороне, другая - заботится о своих близких, девушки занимаются волонтерством, а мы заботимся о тебе и экономике нашей страны”, - заявили о возобновлении работы в условиях войны в “Hairhouse”.

Пока что салон работает с 10:00 до 18:00, и только по предварительной записи. Стрижки для военных и бойцов теробороны - бесплатные.

Сеть “Backstage” уже открыла девять салонов красоты в Киеве из 13-ти. Пока что они работают по предварительной записи. Для привлечения клиентов и сохранения сотрудников салон продает сертификаты, причем номиналом х2 от цены. То есть, за 500 грн вы получаете сертификат на бьюти-услуги суммой в 1000 грн, за 1000 грн - на 2000 грн и т.д. (30% средств салон направляет на поддержку ВСУ). Но есть одно “но”: воспользоваться сертификатом можно будет после отмены военного положения в Украине, когда все салоны “Backstage” смогут работать в полноценном графике без ограничений. Сейчас доход от продажи сертификатов помогает частично обеспечить средствами команду “Backstage”.

Также работает популярная сеть премиум-салонов красоты “Kika-Style”. Из шести салонов в Киеве открыто уже четыре. Обслуживают, как и остальные, по предварительной записи.

Открываются и маленькие, не такие известные салоны в спальных районах Киева. В основном на смене работает один-два мастера, и цены стараются удерживать на довоенном уровне, чтобы не спугнуть клиентов. Их и так мало.

Парикмахер с 12-летним стажем Максим Волик месяц назад возобновил работу в салоне “Beauty lab MV” на Осокорках в Киеве. Пока что салон работает только два раза в неделю. “Работать некому - очень много мастеров уехало, и большинство не вернется”, - объясняет Максим.

Говорит, клиенты у него есть, но без ажиотажа.

“Сейчас уже ситуация лучше, а поначалу было 2-3 клиента в день. В основном приходят на стрижки и окрашивания. Все хотят выглядеть хорошо, даже в войну. Не зря говорят, красота спасет мир”, - говорит Максим Волик.

Но открыться смогли не все салоны. Ведь основные клиенты бьюти-индустрии - женщины, - массово уехали из Украины еще в первые дни войны. Ирония в том, что большая часть работников сферы красоты - тоже женщины, которые вынуждены были бежать от войны. А многие мужчины, которые в мирной жизни были парикмахерами, сменили ножницы на автоматы - вступили в ряды ВСУ или теробороны.

Получается, что и ходить в салоны красоты некому, и работать там тоже некому.

“Мы еще не открыли салон. Все сотрудники разъехались, и раньше конца мая никто не спешит возвращаться в Киев. Бьюти - это ведь женский бизнес. У большинства мастеров есть дети. Их приоритет сейчас - сохранить жизнь, а работа уходит на второй план. Да и клиентов особо нет. В основном все выехали на запад Украины. Только те, кто сюда за вещами возвращается, иногда пишут и спрашивают - вы работаете или нет? Но нельзя сказать, что на бьюти-услуги сейчас есть спрос”, - говорит “Стране” владелица салона красоты Sisters Style Studio Оксана Элмс.

По словам Оксаны Элмс, многие клиенты сейчас экономят и стараются лишний раз не тратить деньги на салоны красоты. Отросшие корни и длину волос стараются закрашивать дома самостоятельно.

“Продажа красок для волос и косметики помогает нам удержаться на плаву. Мы подбираем красители и высылаем клиентам по почте, чтобы они могли сами покраситься в домашних условиях. Люди стремятся удешевить свой чек, не ездить в салоны”, - говорит предпринимательница.

В данный момент салон выживает только за счет продажи косметики и красителей для волос - эти средства помогают оплатить часть аренды. Арендодатель освободил салон Оксаны Элмс от аренды только в первый месяц войны, во второй уже попросил оплатить 50%, а сейчас требует уже все 100%.

При этом салон еще не открывался в условиях войны и вряд ли откроется в ближайшее время. Пока что Оксана Элмс стремится сохранить бизнес и ведет переговоры с владельцем помещения. “Закрывать салон или нет, пока не знаю, отложила решение вопроса до конца мая”, - говорит она.

Барберов нет. Все в армии

Кризис кадров - основная проблема в бьюти-сфере, как и во многих других отраслях бизнеса во время войны, говорит президент "Союза профессионалов Украины" и владелец сети салонов красоты "КАФО" Александр Толубко.

"Мастера уехали. Даже если судить по моим трем салонам в Киеве, в первые две недели войны в городе осталось всего 25% сотрудников. Остальные уехали. Из них примерно половина - за границу, половина - в западные регионы Украины. Сейчас жизнь потихоньку налаживается, бизнес начинает работать, люди понемногу возвращаются. Но еще даже 50% той команды, которая была раньше, пока нет в столице", - говорит "Стране" Толубко.

Тем не менее, один из своих салонов красоты на левом берегу Киева Александр Толубко открыл еще на 18-й день войны. Там работает команда мастеров, оставшихся в столице, собранная из всех трех салонов в один.

"В Киеве не открылось еще даже половины салонов. Многие салоны-одиночки еще закрыты. По той же причине - к ним пока не вернулись мастера", - говорит Александр Толубко.

Эксперт индустрии красоты Влад Вавилов говорит, что во время войны бьюти-бизнес переживает параллельно два явления.

Первый - релокация: часть мастеров маленьких студий переезжают из восточных в западные регионы Украины и пробуют запустить работу там.

Второй - миграция. Многие специалисты уехали из Украины, спасаясь от войны. В результате на рынке образовалась колоссальная нехватка мастеров - парикмахеров, специалистов ногтевого сервиса, косметологов и т.д. Работать попросту некому - вот сегодня главная проблема бьюти-индустрии.

“На рынке бьюти-бизнеса двусторонняя ситуация: много уехало клиентов, но еще больше уехало мастеров. И продолжает уезжать. Из 5 млн беженцев из Украины около 5% - это специалисты бьюти-сферы”, - анализирует Влад Вавилов.

Многие из тех, кто уехал, пробуют открыть бизнес за рубежом. Частные мастера уже начинают стричь и делать маникюр на дому - для европейцев или тех же украинских беженцев.

А тем временем в Украине из-за острой нехватки кадров многие бьюти-салоны могут закрыться. В профильных группах в Фейсбуке потоком идут объявления: “переуступлю аренду”, “продается салон”. Многие распродают по дешевке оборудование и мебель.

“Продается неимоверное количество салонов красоты в Киеве - десятки. Легкие мазки карантина, который тоже очень сильно ударил по бьюти-бизнесу, меркнут на фоне сегодняшнего дня”, - говорит Влад Вавилов.

Продают салоны красоты по разным причинам, но в основном из-за неуступчивых арендодателей, которые требуют с бизнеса полную оплату аренды, несмотря на военное положение.

Кроме того, спрос на бьюти-услуги сильно упал. В том числе, в Киеве. Собственники многих салонов красоты снижают цены на 20% на базовые услуги - стрижка, маникюр. Скидками пытаются заманить клиентов, но их все равно слишком мало.

“Киев пустой. Да, в него возвращаются люди, но они пока что только создают массовку. Это не люди с деньгами, это люди с желаниями. Салоны пустые. В отдельно взятом салоне может быть запись на неделю вперед, но это не маркер всего рынка”, - отмечает Влад Вавилов.

Уточняя, впрочем, что он не знает ни одного салона с такой плотной записью. В Киеве сейчас не проблема записаться на маникюр с сегодня на завтра, хотя раньше это было почти нереально (предлагали “окна” в графике минимум на 3-4 дня вперед). Сейчас, если повезет, можно даже записаться день в день.

А вот на западной Украине цены не изменились. Салоны не демпингуют и держат стоимость услуг на прежнем довоенном уровне.

К тому же, с клиентами там ситуация лучше, чем в центральных регионах. Первые две недели после начала войны Львов принял на себя поток вынужденных переселенцев в том числе из Киева. Тогда была 100%-ная запись во все салоны Львова. Сейчас уже 60-80%.

Но во Львове тоже ощущается нехватка мастеров.

“Владельцы нескольких салонов красоты во Львове уже закрыли один из них. Потому что толковые мастера уехали и решили попробовать найти себя в Европе. Знаю коллег, которые перебрались в Польшу из Харькова и в августе собираются открывать там салон”, - рассказывает Вавилов.

Один из наиболее пострадавших от войны бьюти-сегментов - барбершопы, где и клиенты, и мастера - мужчины.

Если женщины-парикмахеры в основном уехали в страны Европы, то мужчины-парикмахеры с началом боевых действий пошли служить - либо в ВСУ, либо в тероборону.

“Индустрия барберства сильно пострадала, хотя это большой сегмент рынка, и сегмент недешевых стрижек. Сейчас многих мастеров призвали в армию, многие пошли в тероборону. Знаю владельцев сети из трех барбершопов во Львове: два они открыли, а третий не могут открыть - мастеров нет. Все в армии”, - рассказывает Влад Вавилов.

Легенда о красной помаде

Тяжелые времена наступают также для визажистов. Профессиональный макияж во время войны не пользуется популярностью.

Во-первых, из-за войны доход украинцев резко сократился, многие потеряли работу и перешли в режим усиленной экономии средств - а макияж в салоне красоты явно не входит в перечень необходимых для выживания трат.

Во-вторых, профессиональный мейк-ап сейчас некуда “выгулять”: никаких тусовок и светских мероприятий не проводится. Ну и в-третьих, нет настроения. Война все-таки.

"За полтора месяца еще ни одного клиента на макияж у нас не было. Обычно мейк-ап делают на какие-то праздничные мероприятия, "выход в свет", чего сейчас не происходит. Это направление очень просело из-за войны, визажистам в этом плане не повезло", - говорит Александр Толубко.

И все же, пусть мало и нечасто, но клиенты у визажистов есть. Кто-то прихорашивается перед деловыми встречами, кому-то подарили сертификат на день рождения, а кто-то просто хочет прихорошиться для себя.

Если на классический макияж (и тем более вечерний) сейчас почти не приходят, то вот коррекцию бровей делают стабильно.

“Уход был, есть и будет! Это основа красоты и здоровой кожи, сияющей изнутри. Брови всегда, ресницы всегда - этот сервис всегда в цене. Клиентов сейчас немного, по чуть-чуть возвращаться начинают. В основном делают брови, макияжи очень мало - и то легкие: тон, глаза, ресницы, иногда аккуратные стрелки”, - рассказывает “Стране” стилист-визажист с 20-летним стажем Максим Пустовойт.

Никаких смоки-айс (ярко накрашенных глаз) и броской помады. Если украинки и приходят на мейк-ап во время войны, то макияж просят очень сдержанный. “Событий особо нет и не для чего”, - объясняет Максим Пустовойт.

В целом в бьюти-индустрии явно прослеживается тренд на естественность. В основном максимум, что себе позволяют украинки в макияже - это тушь на ресницах и легкий тон. А для этого необязательно записываться в салон: украинки научились делать повседневный макияж сами.

“Рынок бьюти индустрии в последние годы сильно провис, потому что был перенасыщен продуктами косметики, продажи проседали. Сейчас пропал дефицит, открылось ещё больше ранее не доступных брендов, таких как М.А.С. Появились онлайн-коучинги и YouTube трансляции (и это неплохо), но пропал дефицит на хорошего мастера - появились "сами себе визажисты"”, - говорит Максим Пустовойт.

“Есть тенденция к скромности и естественности. Первый месяц войны вообще никто не думал о мейк-апе - все думали, что есть, куда бежать, как выжить. Не до бьюти было, да и все было закрыто”, - отмечает Влад Вавилов.

Кроме того, с губ украинок почти исчезла красная помада. Многие считают, что в нынешних условиях она выглядит вызывающе и неуместно. И вызывает негативные ассоциации.

“Всегда в моде, всегда в тренде, красный - это оттенок настроения. Но именно сейчас его нет. Ни разу не наблюдал на женщинах красной помады за эти два месяца. Сами понимаете - настроение не то. Даже судя по телеведущим, трансляциям журналистов и женщин-политиков это можно наблюдать. Красный у многих вызывает различные ассоциации (стоп, опасность) или “она с ума сошла - сейчас не то время”, - анализирует Максим Пустовойт.

Кроме того, красный - цвет крови, а крови сейчас в Украине и так достаточно.

Впрочем, есть и другая точка зрения по поводу красной помады. Говорят, в годы Второй мировой женщины специально красили губы красной помадой, потому что это якобы “очень не нравилось Гитлеру”. Появился даже специальный оттенок красного - “Победный”. Правда это или легенда - никто не берется утверждать наверняка, но целый пул украинских бьюти-блогеров тиражирует эту историю в “Инстаграме”, призывая украинок не отказывать себе в макияже из-за войны.

Хотя Максим Пустовойт все же считает, что это всего лишь легенда.

“Легенда про Вторую мировую? Да, читал, да, видел в фильмах, на актрисах, но я не думаю, что так было на самом деле в те годы в нашей стране. В Париже или Лондоне тех лет - да, возможно, было, там иначе жили и существовали женщины и у них были права. У нас, думаю, они именно существовали, а красный оттенок носили разве что жены партийных чиновников”, - рассуждает визажист.

Впрочем, он уверен, что красный оттенок помады все же вернется на улицы украинских городов. Но уже после победы.

Заплатить парикмахеру за стрижку - тоже волонтерство

Еще одна бьюти-сфера, по которой сильно ударила война - косметология. Сейчас пресловутые “уколы красоты”, включая гиалуронку в губы и мезотерапию, неактуальны. Если это не лечение, а именно уходовые услуги - они невостребованы.

Косметологам (особенно тем, кто зарабатывал преимущественно на дорогостоящих инъекциях) приходится несладко. Препараты зарубежного производства из-за скачка курса валют на фоне войны подорожали. Да и уходовая косметика пусть не так ощутимо, но тоже растет в цене.

“В косметологии пока все работают на старой закупке, но курс уже изменился. То есть препараты в закупке выросли. Пока цены на услуги не растут, но себестоимость изменилась. Если раньше какая-то косметологическая услуга стоила 1000 грн, а себестоимость была 300, то сейчас себестоимость может быть уже 400-500, а цена остается прежней. Держат цену, чтобы хоть кто-то пришел”, - объясняет Вавилов.

На вопрос, будут ли по-прежнему актуальны “уколы красоты” после войны, Вавилов отвечает: у каждого продукта есть свой покупатель. “Дешевый люкс” с уколами в лицо будет актуален всегда в определенном сегменте”, - считает эксперт.

“Уколы красоты всегда будут в тренде - наши женщины не остановятся”, - согласен Максим Пустовойт. Однако, по его словам, с подобными инъекциями в ближайшее время будет туго.

Во-первых, из-за проблем с поставками материалов цена вопроса будет гораздо выше - процентов на 15-20%.

“А во-вторых, профессионалов инъекционной косметологии почти уже нет в стране - все, кто имел хорошую квалификацию, выехали. Если вернутся - супер, если нет - мастера еще нужно будет поискать”, - говорит Максим Пустовойт.

Что точно неактуально сейчас и в ближайшее время - абонементы на прически или маникюр. Сейчас все мыслят категориями сегодняшнего и, максимум, завтрашнего дня. Клиенты элементарно не знают, где они будут через неделю, а тем более через полгода-год. Поэтому теперь никто не покупает абонементы “на 10 маникюров” или годовой сертификат на безлимитные прически.

Но есть и такие услуги, которые будут пользоваться спросом всегда - это стрижки, окрашивание и маникюр. К тому же, никуда не делась сезонность в бьюти-услугах. Сейчас, к примеру, в Украине стартует “сезон педикюра”.

“Люди стригутся постоянно. Спрос стал меньше, но не исчез и не исчезнет совсем. Когда ты не на линии фронта, а глубоко в тылу, неизбежно встает вопрос маникюра. Вот сейчас к лету начинается сезон педикюра. И сезон волос. Раньше был сезон бровей - потому что все носили маски, а теперь - ногти и волосы”, - анализирует Влад Вавилов.

Александр Толубко подтверждает, что из всех бьюти-услуг сейчас наибольшим спросом пользуются стрижка и окрашивание волос. Также клиенты начинают приходить на процедуры по восстановлению волос и ногтей, которые из-за стресса у многих в плохом состоянии. Услуги бровистов, косметологов и массажистов не так популярны, но клиентки начинают записываться и к ним.

"Долго сомневались - уместно ли открывать салон? Все-таки такая ситуация в стране... Бьюти-услуги, нам казалось, не первоочередные. К счастью, наши опасения не оправдались: клиенты очень хорошо отреагировали, когда мы открылись, и начали приходить. И за процедурами, и за настроением. Мы им подарили немножко той довоенной, спокойной, беззаботной жизни, которая у нас была", - рассказывает Толубко.

Маникюр сейчас в основном делают стандартный, с короткой длиной, в нейтральных нюдовых оттенках или вообще без покрытия - просто гигиенический, Никаких нарощенных ногтей и броских, “ядовитых” цветов. Настроение не то.

“Максимум - просто подстричь и нейтральным цветом покрыть. “Цвет настроения синий” - ментального. Яркость может быть после победы и то не сразу. Сейчас в основном выбирают нюдовые цвета, соответстующие внутреннему миру. Опять же, это про естественность”, - говорит Влад Вавилов.

Даже в условиях войны украинцы стремятся хотя бы минимально следить и ухаживать за собой. На тревожные новости все рефлексировали первый месяц-полтора, а сейчас люди уже адаптировались. Теперь ритуалы по уходу за собой, как окрашивание, стрижка и маникюр, дарят ощущение прежней, довоенной, нормальной жизни.

“Мое мнение - бьюти-бизнесу в войну работать надо. Волонтерство - это не только вареники делать для теробороны, а и сходить подстричься, чтобы парикмахеру было за что жить. Сейчас волонтерство - это в том числе заплатить за бьюти-услугу или оказать ее. Если ты можешь сделать десять стрижек и часть денег пожертвовать ВСУ, это и есть эффективная помощь стране”, - считает Влад Вавилов.

Самые смелые владельцы салонов красоты принимают клиентов даже в таких "горячих" регионах, как Харьков.

"В Харькове, которому повезло гораздо меньше Киева, сейчас есть работающие салоны. И не один. Представляете? Под постоянными обстрелами. Как они работают, в каких условиях - не берусь судить. Но они работают. И клиенты ходят. Потому что ногти у всех растут, волосы растут, за ними надо ухаживать", - рассказывает Александр Толубко.

По прогнозам Александра Толубко, больше половины ныне существующих салонов красоты смогут пережить войну и откроются. Это - вопрос времени и преодоления кризиса кадров.

"Не думаю, что будет масса закрытий. Мы же уже натренированные, сколько карантинов пережили! Тогда тоже думали, что все закроются. Кто-то закрылся, но это было всего около 10%. Тут ситуация похожая, хотя, конечно, все намного серьезней. Но даже если кто-то закроется, кто-то другой откроется. Это всегда происходит во время кризисов", - считает Толубко.

Опыт череды карантинов, когда салонам красоты запрещено было работать, показал, что бьюти-услуги для украинцев всегда нужны и важны - даже в такие темные времена.

"Бьюти-услуги даже в военное время необходимы. Украинцы привыкли следить и ухаживать за собой. К тому же, когда они приходят в салон красоты, они получают психологическую разгрузку. Мы с коллегами видим, что наши услуги остались востребованными. С оптимизмом можно говорить, что бьюти-бизнес оживает и будет жить", - уверен Толубко.