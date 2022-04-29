В Украине 44% довоенного бизнеса вернулись к работе после вынужденной приостановки из-за войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Опендатабот, в котором приняло участие более 2 тысяч респондентов.

В комментариях подписчики уточняли, что это может быть полное или частичное возобновление деятельности.

Ранее сообщалось, что количество неработающих представителей малого бизнеса сократилось с 42% месяц назад до 26%.

Ранее мы писали, что ущерб от нападения России на Украину уже составил 100 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.