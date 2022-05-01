На днях Минздрав заявил, что один из самых действенных способов борьбы со стрессом в период войны — занятие спортом.

На фоне этого "Страна" выяснила, как в столице обстоят дела с работой спортклубов.

Несмотря на рекомендации мэрии не спешить возвращаться в Киев из-за угроз ракетных ударов, киевляне все же возвращаются. В столице уже открылись рестораны, салоны красоты, а вслед за ними начали работать и спортзалы.

Одним из важных сигналов для рынка стало открытие в Киеве сетевого клуба "Спортлайф". На данном этапе спортклуб работает только в трёх локациях: Подол, Борщаговка и Лукьяновка.

Однако администратор колл-центра рассказала "Стране", что 7 мая также планируется возобновление работы на Позняках.

"Сейчас у нас 50%-ые скидки. Абонемент на год — 3990 гривен, с бассейном — 5990 гривен. Есть абонемент на три месяца — стоимость с бассейном 3000 гривен, без бассейна — 2000 гривен. Также предусмотрен формат месячного абонемента — без бассейна стоимость 1000 гривен, с бассейном 1500 гривен. Правда, бассейн сразу работать не будет, нужно подождать. Но абонемент вы можете приобрести, он активируется только при первом посещении бассейна", — рассказала сотрудника колл-центра.

Также она добавила, что абонементы пользователей "заморожены" с 24 февраля и активируются только, когда человек снова придёт заниматься в спортзал.

Ещё один сетевой фитнес-клуб "Hiitworks" также возобновил свою работу.

Однако из десяти студий на сегодняшний день открыты только четыре - это локации возле метро Левобережная, Лукьяновка, Минская и Позняки.

Как объяснила "Стране" администратор спорткомплекса, возобновлять работу других студий будут по мере загруженности.

При этом сейчас фитнес-клуб работает только четыре дня в неделю - в понедельник, среду, пятницу и субботу. Также ограничено время работы: первая тренировка в зале начинается в 9 утра, а последняя - в 6 вечера.

Кроме того, все занятия проводятся только по предварительной записи.

Как рассказала "Стране" администратор комплекса, с 24 февраля все абонементы заморожены - они будут оставаться замороженными до первого визита в студию или до завершения военного положения в Киеве. Размораживаются карты лишь тех посетителей, которые имеют возможность тренироваться.

Помимо этого, до 30 апреля в "Hiitworks" действуют скидки как на групповые, так и на персональные тренировки. Вдобавок, фитнес-клуб ввел скидку 40% на безлимитные абонементы.

"Одно занятие с тренером сейчас стоит 650 грн, но чем больше тренировок - тем выгоднее цена. Абонемент на 10 персональных тренировок можно приобрести за 4500 грн. Очень выгодно брать абонемент на месяц за 1740 грн, до скидок он стоил 2900 грн. Три месяца занятий можно приобрести за 5340 грн. Сейчас по сути на все абонементы у нас скидки 40%. Причем все абонементы - сетевые. То есть сможете прийти с ним на любую нашу локацию", - объясняет администратор.

Снижение стоимости тренировок в клубе "Hiitworks" связывают с заметным уменьшением потока посетителей из-за войны.

"Во время военного положения людей не так много, как в обычное время. До войны классы были каждый день. Тем не менее, горожан становится немного больше, поэтому мы уже добавляем тренировки", - рассказали "Стране" на рецепции.

Кроме этого, администратор "Hiitworks" заверила, что в случае воздушной тревоги в клубе есть указатели ближайших бомбоубежищ. Но по желанию посетители могут остаться в помещении спортзала.

Как выяснила "Страна", в центре столицы работает ещё один крупный элитный фитнес-клуб "Tsarsky". Правда, не для всех и с ограничениями.

При этом дозвониться в комплекс не так просто. Оказалось, что рецепция клуба сейчас не работает, поэтому указанный на сайте номер не активный.

В то же время ещё 3 апреля "Tsarsky" на своей странице в Инстаграм сообщил о возобновлении работы салона красоты.

Администратор салона рассказала, что сейчас в фитнес-клубе "Tsarsky" доступны только персональные занятия с тренером.

О стоимости занятия каждый посетитель договаривается лично с тренером.

"Пока все абонементы у нас заморожены. Посещать зал без тренера ещё, к сожалению, нельзя. Аква-лаунж зона с бассейном тоже не работают", - сообщила администратор.

А вот еще один популярный фитнес-клуб "Пятый элемент" так и не возобновил свою работу.

"У нас даже нет конкретной информации, когда спортзал восстановит работу, ничего точно не можем сказать", - объяснила администратор.

Также не работает элитный тренажёрный зал "Gymmaxx".

Последняя публикация в Инстаграме и Фейсбуке спорткомплекса была выложена ещё 24 февраля. В ней сообщалось, что спортзал закрыт "до стабилизации обстоятельств в стране".

А вот фитнес-клуб "Физика" в центре столицы продолжает работать.

"В принципе у нас ничего не поменялось, даже вернулся тренер. К тому же открылось спа, работает массажист и клиника косметологии. Плюс до 22:00 открыт ресторан. По времени мы подстраиваемся под гостей, но все же просим записываться не очень поздно, так как персоналу ещё нужно добраться домой", - объясняет администратор клуба.

Кроме того, из-за снижения потока людей, на любые абонементы в "Физике" действует скидка 40%.

"Например, месяц занятий стоит 5400 грн. Год тренировок для сравнения был 80 тыс. грн, а сейчас - 48 тыс. грн. Стоимость одного занятия с тренером - 950 грн. Эти скидки больше связаны с маленьким количество людей, плюс "Физика" - закрытый комплекс. Мы понимаем, что сейчас Киев пустой, и большой очереди на вход в клуб не будет. Но как только она возникнет - мы сразу уберём скидки, поскольку мы можем дать комфортный формат работы ограниченному количеству клиентов", - сообщили "Стране" на рецепции клуба.

Администратор "Физики" убеждает, что здание фитнес-клуба с точки зрения обороны безопасно и защищено.

"В случае воздушной тревоги посетители могут пройти на первый этаж. И мы сейчас готовим помещение для гостей, где будет максимально комфортно переждать воздушную тревогу. Однако с точки зрения "прилётов" мы находимся в безопасном районе", - сказала администратор.