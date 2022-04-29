Частные компании, потерявшие свои имущество из-за вторжения России в Украину, также могут регистрировать заявки в приложении "Дия".

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Юридические лица смогут зарегистрировать поврежденное имущество в "Дие". Приняли соответствующее решение на сегодняшнем заседании правительства. Это позволит сформировать нам детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы все отстроить после нашей победы", - сказал премьер Украины.

Напомним, в Минцифры показали, как в "Дие" подать заявку на компенсацию за разрушенное войной имущество.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как получить деньги пострадавшим от войны.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.