Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что война в Украине может длиться месяцами или даже годами, и призвал быть готовыми к долгосрочной перспективе.

Свою мысль он озвучил, выступая в Брюсселе.

Столтенберг сказал, что НАТО поможет Украине перевооружением из старого советского оружия в современное западное военное оборудование. В то же время, он добавил, что необходимо быть готовым к тому, что война в Украине быстро не закончится.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что война в Украине может длиться до десяти лет. По ее словам, "мы должны быть готовы к долгому пути".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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