В воскресенье, 8 мая, идет уже 74-й день с тех, пор, как Россия начала полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.

На севере Донбасса серьезные бои идут вокруг Лимана - там бушуют лесные пожары, но потушить их не могут из-за того, что там проходит фронт.

Развивается ситуация с попытками россиян штурмовать Северодонецк.

Продолжается штурм "Азовстали". Штурм завода, по данным Daily Mail, идет с трех направлений - из промзоны на севере, со шлаковых отвалов на востоке и из порта на юге.

В Одессе сегодня вечером начинается усиленный комендантский час, который продлится до утра 10 мая.

В Киеве менять время комендантского часа не стали, но напомнили, что сохраняется высокая вероятность ракетного удара, а также запрещено посещать леса и лесопарковые зоны.

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

Ниже коротко главные новости 8 мая. Материал обновляется.

8 мая

12:55 В Одессе сообщают о взрыве. Видели ракету. Над городом поднимается дым.

12:50 Украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до границы с Россией, но в то же время в Херсонской области могут объявить псевдореспублику. Такое мнение высказали аналитики американского Института исследований войны (ISW).

"Украинское контрнаступление северо-восточнее Харькова достигает значительного прогресса и, вероятно, продвинется к российской границе в ближайшие дни или недели. Российские войска могут совершать ограниченный отход перед угрозой успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев", - говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что как правило, армии разрушают мосты только в случае принятия решения о том, что они не будут пытаться пересечь реку в другом направлении в ближайшее время.

"Поэтому вряд ли российские войска в ближайшее время приступят к операциям по возвращению северо-восточных окраин Харькова, освобожденных украинскими войсками. Российские войска ранее разрушили несколько мостов при отступлении из Черниговской области, как и украинские войска, отступавшие перед угрозой российского наступления в первые дни войны", - говорится в сообщении.

Также аналитики предполагают, что украинское наступление вытеснит российские войска из артиллерийского диапазона Харькова до границы российской Белгородской области. При этом контрнаступление ВСУ вынуждает подразделения российских оккупантов, предназначенные для дислокации в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские войска могут оказаться не в состоянии помешать украинским силам достичь российской границы даже с дополнительным подкреплением.

Украинские войска прямо не угрожают российским линиям коммуникации в Изюм (и ISW пока не может проверить заявления об отдельном контрнаступлении Украины на Изюм), но украинское контрнаступление демонстрирует перспективные украинские возможности и может создать условия для дальнейших наступательных действий на северо-востоке Харьковской области", - утверждают аналитики.

Кроме того, в Институте исследований войны предполагают, что Кремль создаст незаконные "республики" или непосредственно аннексирует оккупированные территории южной и восточной Украины для закрепления своей оккупационной администрации там и попытаться окончательно лишить Украину этих территорий.

Таким образом, в ближайшее время российские оккупанты могут объявить о создании так называемой "Херсонской народной республики" или принудительно аннексировать Херсонскую область, а также усилить оккупационные меры в Мариуполе.

По данным ISW, армия РФ усиливает свою безопасность в Херсоне и в Мариуполе, а ее передовые части защищают российских чиновников, прибывающих в эти оккупированные украинские города.

12:40 Президент России Владимир Путин выпустил свое поздравление по случаю 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне. В нем он поздравил народ Украины, против которого сейчас ведет войну.

Также Путин отдельно поздравил граждан непризнанных "ЛНР", "ДНР", Абхазии и Южной Осетии, а в Украине и Грузии поздравил народы, но не лидеров.

"Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины", - говорится в сообщении.

А "главам" "ДНР" и "ЛНР" он направил отдельные телеграммы, где заявил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами".

Обращаясь к гражданам Украины, он "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", а украинским ветеранам войны пожелал "душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего".

12:20 Россия может поставить под ружье в ближайшее время до полумиллиона человек и перейти к войне на истощение. Такой прогноз делает украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб вооруженных сил РФ Путину, это скрытая мобилизация в несколько этапов. В общем, они собираются поставить под ружье к концу года где-то 400−450 тысяч, первый этап будет где-то 100−150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая.

Россияне очевидно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор — у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а с мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская не модернизированная техника.

То есть идет деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что сливки, то есть имеющие боевой опыт, уже сняли, и, во-вторых, в техническом плане — потому что они возвращаются к технике времен СССР. А это все еще нужно соединить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину, чтобы бросать в бой. Но ведь мы не будем стоять на месте", - говорит Жданов.

11:55 Украинские военные разбирают завалы после удара по "Азовстали".

11:50 Западные СМИ публикуют последствия субботнего ракетного удара по Малатарановке, поселку под Краматорском. Фото New York Times и El Pais.

11:35 Разрушенное после обстрелов здание Национального аэрокосмического университета имени Жуковского в Харькове. Это бывший Харьковский авиационный институт - один из ведущих авиационных ВУЗов экс-СССР.

11:30 Российские СМИ заявили, что в плену находятся командир защищающей Мариуполь 36-й бригады морской пехоты ВСУ, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба бригады полковник Дмитрий Кормянков.

Как сообщается, они попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе в апреле.

РИА Новости публикует отрывки из их допроса.

Сейчас исполняет обязанности командира бригады Сергей Волынский. Он находится на "Азовстали".

11:25 Фото обстрела западной окраины Горловки сегодня утром.

11:20 Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете осматривает разрушения на Северной Салтовке в Харькове.

11:10 Украина и Россия продолжают сообщать о своих победах в "битве за остров Змеиный".

Украинское командование публикует удар с "Байрактара" по вертолёту на острове.

А Минобороны РФ заявляет, что за ночь над островом сбиты два украинских самолёта Су-24, "Байрактар" и один вертолет Ми-24.

Напомним, вчера ВСУ публиковали видео поражения российских кораблей около острова, а Россия - о сбитых украинских вертолетах с десантом, а также о потопленном десантно-штурмовом катере.

Ни одна из сторон свои потери не признает.

При этом пока нет достоверных сведений, что сейчас в реальности происходит на Змеином и остаются ли там ещё российские военные (ряд российских телеграмм-каналов пишут, что армия РФ оттуда ушла, и отбивает "на расстоянии" попытки ВСУ высадить на острове десант).

Но очевидно, судя по информации с обоих сторон, что боевые действия там ведутся интенсивно.

10:55 Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев. Она примет участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны в Европе.

Напомним, Зеленский звал в Киев Шольца на 9 мая. Но пока неизвестно, принял ли он приглашение.

10:45 Великобритания выделит дополнительно $1,6 миллиарда (1,3 млрд фунтов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине — глава Минфина Соединённого Королевства Риши Сунак.

В британском правительстве заявляют, что это самый высокий уровень финансовой поддержки со времён войн в Ираке и Афганистане, при этом они не сообщили на что именно будет потрачена эта сумма.

10:30 Британская разведка сообщила о проблемах в армии РФ, из-за которых Россия привлекла старших командиров на поле боя.

1. Российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важного опыта руководства.

2. Однако непонятно, что присутствие этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или измененной оперативной концепции. Ошибочные предположения относительно планирования и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

3. В частности, передовое развертывание командиров подвергало их значительному риску, что привело к непропорционально высоким потерям российских офицеров. Это привело к тому, что силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя. Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших.

10:20 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил появившуюся ранее информацию, что украинские войска отошли от Попасной.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились ранее", - сказал Гайдай.

Отметим, что Попасная имеет стратегическое значение для всей линии фронта на востоке Донбаса.

После взятия Попасной противник может попытаться развить наступление на Бахмут - крупный транспортный узел, который "прикрывает" с востока Славянск и Краматорск. Также от Попасной можно наступать на север, чтобы взять в окружение северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.

Судя по заявлению Гайдая, украинские войска хотят помешать этим планам и организовать новую линию обороны около Попасной.

10:10 Запорожская обладминистрация заявила, что российскому обстрелу подверглась больница в городе Орехов. Есть разрушения. К моменту удара в больнице никого не было, поэтому обошлось без жертв.

10:00 Динамика цен на пшеницу почти за 100 лет. Сейчас они находятся на самом высоком в истории уровне.

При этом Украина фактически лишена возможности экспортировать своё зерно из-за блокады портов (есть экспорт через железные дороги, но он очень небольшой).

А Россия экспортирует зерно очень активно. В том числе, как заявляют украинские власти, и то зерно, которое незаконно вывозится с захваченных территорий юга и востока Украины.

Вчера Зеленский в интервью Fox News, заявил, что некоторые страны уже проявляли интерес к покупке такого зерна и Украина отреагирует «должным образом», если они заключат подобные соглашения.

09:50 Засуха, кризис, вызванный пандемией, и война в Украине грозят усугубить ситуацию с голодом в мире, заявила в интервью газете "Бильд ам зонтаг" министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Она сказала, что "цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне".

09:40 Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России.

Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники.

Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС. И те, у кого есть другие источники поставок, например Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения.

И Брюссель также потребует, чтобы нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от Москвы.

Чтобы попытаться избежать нормирования, несколько партнеров ЕС уже начали принимать меры по сдерживанию потребления, начиная от стимулирования общественного транспорта и заканчивая понижением температуры в зданиях, коммунальных службах или бассейнах. Но риск возникновения чрезвычайной ситуации с энергией возрастает с каждой минутой.

Согласно информации издания, Брюссель намерен обеспечить поступление достаточного количества газа защищенным потребителям во всех странах - домохозяйствам и основным социальным службам, а также смягчить экономические последствия и социальные аспекты возможной чрезвычайной ситуации.

Приоритет будет отдан использованию газа для производства электроэнергии, а потребление будет преобладать над пополнением запасов.

09:30 Сюжет эстонского телеканала об украинских танкистах на изюмском направлении. Украинский танкист с позывным "Цезарь" рассказывает о бое с Кантемировской дивизией, в котором погиб командир танка, а также говорит, что немецкий "Леопард" или американский "Абрамс" он освоит дня за три-четыре.

09:20 В ночь на 8 мая по Одессе были выпущены ещё две крылатые ракеты.

Обе были сбиты, сообщает оперкомандование "Юг".

09:10Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения, в который украинцы чтят память погибших во время Второй мировой войны.

Оно выдержано в чёрно-белых тонах. И, хотя формально памятная дата касается окончания Второй мировой, за спиной у Зеленского - хроника нынешней войны в Украине с короткими вставками событий 77-летней давности. Ролик записан на фоне поврежденных зданий в Бородянке.

Владимир Зеленский заявил, что лозунг "Никогда снова" в этом году звучит совершенно иначе - болезненно, жестоко и даже со знаком вопроса.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - говорится в обращении президента.

При этом украинский лидер отдал дань памяти тем, кто боролся с нацизмом во время Второй мировой.

"Вечное уважение всем, кто противостоял нацизму! Вечная память всем погибшим во время Второй мировой войны!" - говорится в обращении.

09:05 В Польше почти 57% населения выступает за отправку миротворческих войск в Украину.

Таковы результаты опроса компании IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Против миротворчества на украинской территории 32,5% поляков.

Ранее президент Анджей Дуда заявлял, что границы между Польшей и Украиной исчезли. В РФ это восприняли как территориальные претензии Варшавы к Киеву. В Украине и Польше такой тезис опровергали.

09:00 Запорожье закрыли на выезд из-за "напряженной ситуации с безопасностью".

Об этом сообщает обладминистрация.

При этом въезд в город остается открытым.

"Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток", - говорится в сообщении.

08:45 Россия тратит на вторжение в Украину порядка 900 миллионов долларов в день.

Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на Шона Спунтса, главного редактора военного издания Sofrep.

По его оценке, на стоимость войны для России влияют выплаты российским солдатам, обеспечение их боеприпасами, цена ремонта военной техники.

По словам Спунтса, сюда входят тысячи единиц крылатых ракет, которые были запущены во время войны (каждая стоит около 1,5 миллиона долларов).

08:40 В Арцизе Одесской области пропала вода и свет, не работает и мобильная связь, сообщает "Суспильне".

Несколько дней назад по этому городу был прилет.

08:30 Россия продолжает нести потери на острове Змеином. К уничтоженному вчера десантному катеру "Серна" прибавились еще три десантно-штурмовых катера типа "Раптор" - два потоплены, один поврежден. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Также сообщается о ликвидации 46 российских военных на острове.

Тем временем в утренней сводке Генштаба сообщается о небольшом успехе РФ на Донбассе. К северу от Лимана противник захватил окраины села Шандриголово. Также продолжается наступление на Попаснянском направлении. А под Курахово возобновлено наступление на Новомихайловку.

08:00 Под завалами здания школы в Белогоровке в Луганской области после авиаудара РФ, погибли все 60 человек, которые оказались под завалами.

Такие предварительные данные сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Найти удалось тела двоих погибших. Эвакуировать – 30 человек, семеро из которых ранены.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного" ребенка", – написал Гайдай.