Анализируем ситуацию на 73-й день войны.

Попасная, Северодонецк и Харьков

Утром Генштаб сообщил, что на север от Харькова, где ВСУ перешли в наступление, противник подорвал три автомобильных моста в селах Циркуны и Русские Тишки.

То есть, пытаются замедлить продвижение украинских войск. Ранее о том, что украинская армия вошла в Циркуны, ранее сообщали российские телеграм-каналы. Причём они пишут, что в целом российские войска приняли решение отступить из северных пригородов Харькова, чтобы избежать угрозы окружения (в этих местах, на которые не делало ставку в будущих действиях командование ВС РФ были отправлены мобилизованные из «ЛДНР» - плохо вооружённые и обученные).

Также российские телеграмм-каналы пишут, что армия РФ покинула не только Черкасские Тишки (их освобождение подтвердил и Генштаб ВСУ) и Циркуны, но и располагающиеся гораздо севернее Липцы (украинская сторона это официально не подтверждает пока). А это совсем близко от границы с РФ.

Американский "Институт изучения войны" отчасти подтверждает эти данные.

По его данным, украинское контрнаступление по дуге к северу и востоку от Харькова расширилось. Институт выдвигает гипотезу, что в ближайшие дни ВСУ отодвинут российские войска дальше от города, и Харьков окажется вне зоны досягаемости ствольной российской артиллерии.

На севере Донбасса серьезные бои идут вокруг Лимана - там бушуют лесные пожары, но потушить их не могут из-за того, что там проходит фронт.

Развивается ситуация с попытками россиян штурмовать Северодонецк. Местные власти рассказывают, как там обстоит ситуация и чем город важен.

"Северодонецк, как временный областной центр, это их основная цель. Слева его прикрывает Рубежное, которое уже фактически стерто с лица земли. С другой стороны – Попасная, Горск, Золотое. Большая часть Попасной захвачена. Это будет серьезный плацдарм для их выхода на административную границу области, для выхода на Северодонецк и для выхода на Бахмут. Еще они с Кременной пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы зайти в тыл нашим силам. Поэтому в районе Лисичанска и городов-сателлитов Приволья и Новодружеска тоже идут серьезные обстрелы, бои", - сообщил Роман Власенко, глава Северодонецкой районной администрации.

Отдельно он остановился на ситуации с заводом "Азот", который обстреливают уже второй день.

"В "Азоте" находятся несколько защитных сооружений, а в них – люди, несколько сотен мирных жителей. Это атака под предлогом, что якобы там есть украинские военные. Я думаю, что люди там находятся примерно весь апрель и начало мая", - добавил Власенко.

По его мнению, "Азот" может стать второй "Азовсталью" (российские СМИ пишут, что там находятся не только мирные жители, но и украинские войска, которые хотят закрепится на предприятии).

Отдельно стоит заявление Власенко о том, что большая часть Попасной захвачена. Российские телеграм-каналы пишут о том, что весь город уже под контролем "ЛНР". Украинских подтверждений этой информации пока нет.

Как мы уже рассказывали, Попасная - это один из ключевых городов на границе Луганской и Донецкой областей, после взятия которого войска противника выходят на оперативный простор. Открывается дорога на Бахмут - крупный транспортный узел. Также от Попасной можно наступать на север, чтобы взять в окружение Северодонецке-лисичанскую группировку ВСУ.

Но, повторимся, пока о взятии Попасной не заявляет официально даже сама "народная милиция ЛНР" (не говоря уже об отсутствии подтверждений с украинской стороны).

Подводя итог ситуации на этом участке, "Институт изучения войны" еще утром сообщал, что российские войска добились небольших успехов на окраинах Северодонецка. К юго-востоку от города, вероятно, захвачен поселок Вороново.

Также по картам заметно, что российские войска существенно расширили зону контроля к северо-востоку от Ямполя. А также к югу от Изюма и продвинулись в Рубежном.

Слева направо - карты этого участка за 5 и 6 мая.

Ситуация в Мариуполе

"Азовсталь" в Мариуполе продолжают штурмовать. Но, по данным из "ДНР", сегодня впервые россияне провели переговоры с украинскими военными, которые укрываются на заводе.

Командир подразделения "Восток" Александр Ходаковский, который сейчас находится в Мариуполе, заявляет в своём телеграмм-канале, что на "Азовстали" группа украинских военных "с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских. Навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров. Первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя".

"Азов" на это заявил, что белые флаги использовались для подготовки эвакуации мирных жителей.

"Из некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие стяги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - заявили в полку.

Штурм завода, по данным Daily Mail, идет с трех направлений - из промзоны на севере, со шлаковых отвалов на востоке и из порта на юге.

Продолжается и эвакуация с "Азовстали". По данным "ДНР" с Азовстали сегодня вывезли ещё 50 мирных жителей. Украинская сторона пока никаких комментариев на этот счет не давала.

Что же касается остальной территории Донбасса, то там наземных атак не зафиксировано (по крайней мере, стороны о них не сообщают). Но были сильные обстрелы.

Новые ракетные удары и остров Змеиный

Ночью били по Бахмуту (к западу от Попасной), Константиновке, Краматорску, Дружковке. О погибших информации нет, заявляется, что стреляли по объектам инфраструктуры.

Севернее досталось Золочевскому району Харьковской области, где разбомбили дом-музей Григория Сковороды (россияне заявляют, что в этом селе наносился удар по «пунктам управления ВСУ»).

В Полтавской области российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Карловке. Одна из ракет была сбита.

Попала под обстрел и Сумская область. По ней ударили ракетами "воздух – земля", пострадала территория Миропольской и Хотинской громад, ранен пограничник.

Сообщают о трех прилетах в Николаевской области.

Но серьезнее всех стал обстрел Одессы. По ней ударили шестью крылатыми ракетами, сообщает оперативное командование "Юг".

Удар был осуществлён со стратегических бомбардировщиков и наносился по объектам инфраструктуры.

Четыре ракеты попали в промышленное предприятие, еще две - вновь по аэропорту.

После взрыва над Одессой поднялось облако черного дыма.

"Заруба" вокруг Одессы, которая наблюдается в последние недели, неслучайна.

Город находится относительно далеко от линии фронта. Однако стреляют по нему очень интенсивно. Связано это, как "Страна" уже рассказывала, видимо с вопросом морской блокады Одессы и ее порта. А точнее с намерениями Украины и Запада не прорвать. Блокада затрудняет не только зерновой экспорт Украины, но и резко осложняет поставки западного вооружения в страну.

Поэтому о необходимости разблокировать одесский порт часто в последнее время говорят на Западе. Видимо, для этого готовятся какие-то шаги. Как открытые - например, обещанные странами НАТО поставки антикорабельных ракет, так и негласные.

В данном раскладе важную роль играет захваченный Россией остров Змеиный. Без контроля над ним будет крайне сложно обеспечить надежную транспортировку через одесский порт, в случае разблокировки. А для РФ Змеиный нужен, если на Одессу решат бросить десант.

Судя по всему, с одесским сюжетом и разблокировкой портов напрямую связано и обострение вокруг Приднестровья.

И сегодняшние обстрелы, очевидно, тоже. Как и украинские удары по россиянам на Змеином, кадры которых ВСУ регулярно публикуют.

Сегодня появилось видео как "Байрактар" поразил российский десантный катер проекта 11770 "Серна" и два зенитно-ракетных комплекса "Тор", сообщили военно-морские силы Украины.

То есть удары по Змеиному идут регулярно. Но высадят ли туда украинский десант - пока вопрос. Без этого освободить остров скорее всего не получится.

Российские военные обозреватели пишут, что ущерб от "Байрактаров" ощутимый, но не критический. Но при этом пишут, что Змеиный украинцы могут вернуть, прислав туда свой "москитный флот" (небольшие корабли), а также высадив туда десант с вертолетов.

При этом обстреливая сам остров с Байрактаров, а корабельную группировку российского флота - противокорабельными ракетами (украинскими "Нептун" и западными) и даже, возможно, из западных гаубиц М777 (при условии, что к ним предоставят дальнобойный управляемый снаряд Эскалибур).

Не исключено, что россияне своими обстрелами пытаются уничтожить некие силы и средства, призванные как взять под контроль Змеиный, так и в целом создать угрозу российскому флоту, блокирующему Одессу с моря.

Для РФ прорыв морской блокады означал бы фактически невозможность взять Одессу со стороны суши - поскольку город имел бы надежный источник подкреплений и снабжения. Поэтому накал борьбы за одесскую акваторию будет лишь нарастать.

Поставки оружия и перспективы на войну

Сегодня западные СМИ рассказали детали нового пакета военной помощи Украине от США.

Оружие и техника, которые в него войдут, представляют собой нечто новое, ничего подобного Америка еще не предоставляла, сообщает The Washington Post.

Сюда входят 70-мм ракеты на сумму 22,6 млн долларов, усовершенствованное высокоточное оружие, которые можно запускать с вертолетов, и дополнительные беспилотники Switchblade на сумму почти 18 млн долларов. Пентагон также закупит ручные беспилотные летательные аппараты Puma на сумму 19,7 млн долларов.

Новое оружие завозит и Россия. Британская разведка заявила, что на Донбассе зафиксированы самые продвинутые российские танки Т-90М, один из них уничтожен на Донбассе.

Эта модель поступила на вооружение в 2016, оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации.

В контексте поставок оружия на Западе уже ожидают генеральных сражений в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине следует быть готовой к "наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большего разрушения жизненно важной инфраструктуры и жилых районов".

В Альянсе при этом не исключают, что война Украины и РФ займет годы. Чтобы этого не допустить, по словам Столтенберга, Запад активно вооружает Украину.

"В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение", - заявил Столтенберг.

Впрочем, у РФ другая точка зрения: по их мнению, поставки оружия Украине как раз затянут "спецоперацию".

При этом НАТО не намерено вводить в Украину войска.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО намеренно не является партией войны. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов", - сообщил генсек.