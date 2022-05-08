В Киеве сохраняется большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Эти даты российские оккупанты считают сакральными. Об этом предупреждают в Киевской городской военной администрации.

Комендантский час на эти даты остается без изменений - с 22:00 до 5:00.

Столичные власти просят киевлян реагировать на все сигналы воздушной тревоги, следовать в укрытие и не игнорировать опасность.

"С целью предотвращения провокаций напоминаем о запрете массовых скоплений и проведении различных акций в эти дни. Возлагать цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что 9 мая можно ждать провокаций и обстрелов со стороны РФ, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".