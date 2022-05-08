Украина и Россия продолжают сообщать о своих победах в "битве за остров Змеиный". Украинское командование публикует удар с Байрактара по вертолёту на острове.

А Минобороны РФ заявляет, что за ночь над островом сбиты два украинских самолёта Су-24, Байрактар и один вертолет Ми-24.

Напомним, вчера ВСУ публиковали видео поражения российских кораблей около острова, а Россия заявляла о сбитых украинских вертолетах с десантом, а также о потопленном десантно-штурмовом катере.

Ни одна из сторон свои потери не признает.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что пока нет достоверных сведений, что сейчас в реальности происходит на Змеином и остаются ли там ещё российские военные. Ряд российских телеграмм-каналов пишут, что армия РФ оттуда ушла, и отбивает "на расстоянии" попытки ВСУ высадить на острове десант.

Но очевидно, судя по информации с обоих сторон, что боевые действия там ведутся интенсивно.

Сегодня в оперативном командовании "Юг" заявили, что к уничтоженному вчера десантному катеру "Серна" прибавились еще три десантно-штурмовых катера типа "Раптор" - два потоплены, один поврежден.

Также сообщается о ликвидации 46 российских военных на острове.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".