Россия тратит на вторжение в Украину порядка 900 миллионов долларов в день.

Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на Шона Спунтса, главного редактора военного издания Sofrep.

По его оценке, на стоимость войны для России влияют выплаты российским солдатам, обеспечение их боеприпасами, цена ремонта военной техники.

По словам Спунтса, сюда входят тысячи единиц крылатых ракет, которые были запущены во время войны (каждая стоит около 1,5 миллиона долларов).

Ранее мы приводили подсчеты издания Forbes, что Россия потратила на ракетные обстрелы Украины около 7,5 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".