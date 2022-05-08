Россия продолжает нести потери на острове Змеином. К уничтоженному вчера десантному катеру "Серна" прибавились еще три десантно-штурмовых катера типа "Раптор" - два потоплены, один поврежден.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также сообщается о ликвидации 46 российских военных на острове.

Тем временем в утренней сводке Генштаба сообщается о небольшом успехе РФ на Донбассе. К северу от Лимана противник захватил окраины села Шандриголово.

Также продолжается наступление на Попаснянском направлении.

А под Курахово возобновлено наступление на Новомихайловку.

Ранее в РФ заявили об уничтожении двух украинских самолетов и трех вертолетов над Змеиным. А также двух "Байрактаров" и десантно-штурмового катера.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг попадание по фрегату "Адмирал Макаров", объяснив это "каким-то недопониманием".

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".