Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что 9 мая можно ждать провокаций и обстрелов со стороны РФ, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Об этом Подоляк сказал в интервью для "Радио НВ"

"Все-таки надо понимать, что Россия панически хочет нам какого-нибудь зла сделать именно 8 или 9 мая, и потому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что РФ ведет себя сегодня неадекватно. То есть они ни с военной точки зрения, ни с точки зрения разрушения нашей инфраструктуры хотят сделать, а с чисто психологической точки зрения", - сказал советник главы Офиса президента.

Он заявил, что не ожидает "чего-то такого нетрадиционного, которое может создать определенные панические настроения".

"Я ожидаю от россиян поведение классического россиянина. Это ударить ножом в спину. В данном случае бросить еще одну лишнюю ракету на какой-нибудь мирный наш город", - сказал Михаил Подоляк.

Он также объяснил, что из-за отсутствия военных успехов россияне стремятся компенсировать свой комплекс ненависти к украинцам ракетными ударами.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну нашей стране. Поэтому украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу 8 и 9 мая из-за риска массированных обстрелов.

В некоторых областях, например, в Одессе, на этот период введут круглосуточный комендантский час.