Совет обороны Ровенской области 6 мая принял решение сократить период действия комендантского часа.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

С 10 мая комендантский час в регионе будет длиться с 23:00 до 5:00 (сейчас он действует с 22:00 до 6:00 - то есть на два часа дольше).

Также с завтрашнего дня продлено время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.

Кроме того, Коваль сообщил, что по просьбе патрульной полиции и службы автомобильных дорог власти восстанавливают дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области и названия населенных пунктов на государственных автодорогах (но только в Дубенском и Ровенском районах).

Между тем в Киеве не планируют вводить круглосуточный комендантский час на 8-9 мая, как это делают в некоторых других городах Украины. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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