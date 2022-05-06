Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 мая, призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Об этом пишет Alarabiya.news.

"Он приглашен, приглашение открыто, это было уже некоторое время. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг - приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значения, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", - сказал Зеленский выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также подтвердил "Стране", что Зеленский пригласил Шольца приехать в Украину 9 мая.

Заметим, что Зеленский озвучил приглашение Шольцу после того, как отношения между двумя странами обострились, когда президенту Германии Штайнмайеру не разрешили посетить Киев в прошлом месяце и не принесли извинения за слова скандального посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Напомним, Шольц неоднократно созванивался с президентом РФ. После чего заявил, что не видит надежды на завершение войны в Украине в ближайшее время.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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