Президент Владимир Зеленский подписал закон №4284 о десоветизации законодательства и отменил действие почти 1300 актов СССР и УССР. Закон был принят Верховной Радой 21 апреля.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ предусматривает

изменения в Кодексе законов о труде и Жилищном кодексе Украинской ССР;

отмена действия нормативно-правовых актов советского периода, признание не применяющимися на территории Украины актов органов государственной власти и управления СССР и УССР к этому закону, кроме положений, которые не противоречат Конституции Украины и закону "О правопреемстве" и касаются: суверенитета Украины и ее территориальной целостности в рамках существующей государственной границы, определенной Конституцией и законами Украины, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом Украины; административно-территориального устройства Украины; описания, награждения, вручения, правил ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент и лент медалей на планках, знаков отличия, почетных званий, званий СССР.



Также законопроектом отменяется применение 1228 актов СССР и УССР.

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