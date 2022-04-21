Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла ряд законопроектов. В частности, о десоветизации законодательства, упрощении норм для перемещения сельскохозяйственной продукции, изменения в Налоговый кодекс и другие.

Список важных решений публикует нардеп Алексей Гончаренко у себя в Telegram.

№7264 – Упрощение фитосанитарных мер при экспорте, импорте и перемещении по территории Украины сельскохозяйственной продукции растительного происхождения;

№7249 - Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях определения рентной платы за добычу природного газа на период действия военного, чрезвычайного положения;

№7194 – по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;

№7280 – Изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения. В частности, освобождаются от декларирования подарки (если они передаются на нужды ВСУ или гуманитарную помощь), помощь (в частности, предоставленная за границей), существенные изменения имущества.

№4284 – законопроект о десоветизации законодательства Украины. В частности, предусматривается внесение изменений в Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс законов о труде и Дисциплинарный устав службы гражданской защиты, Законы Украины "Основы законодательства о здравоохранении" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Напомним, что также Рада продолжила военное положение в Украине до конца мая.

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