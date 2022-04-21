Верховная Рада Украины поддержала законопроект о продлении режима военного положения, который накануне внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Военное положение сохранится на территории нашей страны до 25 мая (ранее оно действовало до 25 апреля).

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля - в день вторжения РФ в нашу страну. Мы ранее подробно рассказывали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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