Все военные, полицейские и спасатели на протяжении военного положения и ещё год после его окончания смогут бесплатно лечиться в медицинских учреждениях системы МВД и Министерства обороны.

Как сообщает правительственный портал, такое решение было принято вчера, 19 апреля, на заседании Кабмина по инициативе Министерства внутренних дел.

Решение распространяется на следующих лиц:

военнослужащие ВСУ;

служащие Нацгвардиии;

служащие Государственной пограничной службы Украины;

служащие других военных формирований;

полицейские;

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС.

Они смогут обслуживаться в военно-медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения по территориальному принципу, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи в условиях военного положения.

Как писала "Страна", недавно Кабмин на 200 миллионов гривен увеличил расходы на здравоохранение для закупки оборудования, с помощью которого предоставляют неотложную и экстренную помощь пациентам, пострадавшим в результате войны.

Также мы сообщали, что семьям погибших украинских военных выплатят по 15 миллионов гривен единоразовой помощи.