На сайте Верховной Рады появился законопроект президента Владимира Зеленского о продлении военного положения в Украине. Однако текст документа на сайте украинского парламента пока отсутствует.

Проект закона зарегистрирован под номером 7300.

Срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля, при этом ранее в Раде уже анонсировали его продление.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля - в день вторжения РФ в нашу страну. Мы ранее подробно рассказывали, что оно предусматривает и какие запреты вводит.

20 марта Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного на 30 суток начиная с 26 марта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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