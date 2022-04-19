Европейский союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данный фонд будет создан по образцу европейского Covid-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

Пока неизвестно, как будут распределяться кредитные средства. Источники Bloomberg подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается.

Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Напомним, мэр Ирпеня сообщил о необходимом миллиарде долларов на восстановление города.

Также сообщалось, что ЕС выделит дополнительные полмиллиарда евро на военную помощь Украине.

Кроме того, мы писали, что архитектор штаб-квартиры Apple присоединится к восстановлению Харькова после войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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