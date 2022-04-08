Мэр Чернигова назвал сроки восстановления разрушенного армией России древнего города
Не менее четырех лет уйдет на то, чтобы восстановить разрушенный российскими оккупантами Чернигов. Об этом сообщил мэр областного центра Владислав Атрошенко.
"На восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство - три года, год - проекты", - считает градоначальник.
При этом он считает, что в реальности все может занять гораздо больше времени. В частности, в Украине нет технологий демонтажа поврежденных "мощных бетонных домов", расположенных в окружении других многоэтажек.
Сейчас власти Чернигова систематизируют данные о разрушениях. Специалистам понадобится не менее двух недель, чтобы осуществить предварительную оценку нанесенных врагом разрушений.
По мнению Атрошенко, формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды или с привлечением иностранных специалистов. Это нужно, чтобы ущерб, нанесенный коммунальным помещениям, инфраструктурным объектам, школам, больницам, жилым домам и т.д., был надлежаще оформлен и задокументирован. Чтобы они могли быть использованы в международных судах, которые признают Россию агрессором, а так называемую спецоперацию - военным преступлением. И таким образом заставят ее компенсировать нанесенный ущерб.
"Война еще не закончилась. Она может вернуться в любую минуту. Опосредованно подтверждение ужасов, перенесенных Черниговом, мы видим из количества ящиков от российского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120-го калибра. Это принесло значительные разрушения частных домов. Больше всего пострадал по всем направлениям пригород. В Чернигове значительные повреждения есть у сотен многоэтажек", - рассказал городской голова.
По его данным, серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации, особенно те, что на поверхности, например провода, - они уничтожены почти на 70-100%.
"Нет людей, чтобы все это посчитать, очень большой объем работы. Ущерб огромный - на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около 200-300 млн евро", – сказал Атрошенко.
Городской голова добавил, что эксперты должны тщательно изучить состояние поврежденных зданий и коммуникаций, прежде чем приступать к восстановительным работам. Это объясняется тем, что, например, чтобы ремонтировать коммуникации под проезжими участками придется демонтировать дорожное покрытие. А каждый дом, рядом с которым ударила большая авиационная бомба, подвергся разрушительному влиянию на уровне 10-балльного землетрясения. Следовательно, придется изучать несущие способности всех бетонных конструкций. Также придется оценивать состояние подземных коммуникаций.
Напомним, за время войны в Чернигове погибли семь сотен горожан, судьба еще 40 - неизвестна.
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