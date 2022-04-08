Не менее четырех лет уйдет на то, чтобы восстановить разрушенный российскими оккупантами Чернигов. Об этом сообщил мэр областного центра Владислав Атрошенко.

"На восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство - три года, год - проекты", - считает градоначальник.

При этом он считает, что в реальности все может занять гораздо больше времени. В частности, в Украине нет технологий демонтажа поврежденных "мощных бетонных домов", расположенных в окружении других многоэтажек.

Сейчас власти Чернигова систематизируют данные о разрушениях. Специалистам понадобится не менее двух недель, чтобы осуществить предварительную оценку нанесенных врагом разрушений.

По мнению Атрошенко, формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды или с привлечением иностранных специалистов. Это нужно, чтобы ущерб, нанесенный коммунальным помещениям, инфраструктурным объектам, школам, больницам, жилым домам и т.д., был надлежаще оформлен и задокументирован. Чтобы они могли быть использованы в международных судах, которые признают Россию агрессором, а так называемую спецоперацию - военным преступлением. И таким образом заставят ее компенсировать нанесенный ущерб.

"Война еще не закончилась. Она может вернуться в любую минуту. Опосредованно подтверждение ужасов, перенесенных Черниговом, мы видим из количества ящиков от российского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120-го калибра. Это принесло значительные разрушения частных домов. Больше всего пострадал по всем направлениям пригород. В Чернигове значительные повреждения есть у сотен многоэтажек", - рассказал городской голова.

По его данным, серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации, особенно те, что на поверхности, например провода, - они уничтожены почти на 70-100%.

"Нет людей, чтобы все это посчитать, очень большой объем работы. Ущерб огромный - на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около 200-300 млн евро", – сказал Атрошенко.

Городской голова добавил, что эксперты должны тщательно изучить состояние поврежденных зданий и коммуникаций, прежде чем приступать к восстановительным работам. Это объясняется тем, что, например, чтобы ремонтировать коммуникации под проезжими участками придется демонтировать дорожное покрытие. А каждый дом, рядом с которым ударила большая авиационная бомба, подвергся разрушительному влиянию на уровне 10-балльного землетрясения. Следовательно, придется изучать несущие способности всех бетонных конструкций. Также придется оценивать состояние подземных коммуникаций.

Напомним, за время войны в Чернигове погибли семь сотен горожан, судьба еще 40 - неизвестна.

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