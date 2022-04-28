Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия строят "Союз суверенных государств", к которому могут присоединится и другие страны бывшего СССР.

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым, пишет "Белта".

По словам Лукашенко, со стороны российских регионов наблюдается "очень большая заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью".

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся построить единое Союзное государство на новых державах, чтобы никто не обиделся, чтобы развить суверенные, независимые государства - Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут присоединяться другие бывшие республики Советского Союза", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что Лукашенко ведет сепаратные переговоры с Западом.

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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