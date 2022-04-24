Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что глава Беларуси Александр Лукашенко уже ведет сепаратные переговоры со странами Запада.

Об этом он рассказал в интервью "Медузе".

"Беларусь пытались втянуть в войну очень активно... Лукашенко петляет как может — и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка... Но белорусская территория и белорусская военная инфраструктура — аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть — полностью использовались против нас. Оттуда пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют", - сказал он.

В то же время Арестович обратил внимание на то, что партизаны в Беларуси сильно помогли Украине, приводя железнодорожную сеть в непригодность.

"А еще белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть. Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря призывал. Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам", - добавил он.

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