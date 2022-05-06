Канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее обратился к Путину с призывом вывести войска из Украины, призвал остановить войну в Украине и завершить ее дипломатическим путем.

Об этом он заявил на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой в Берлине.

По его мнению, своих целей в Украине Россия не достигла и демонстрирует "готовность и в дальнейшем разрушать соседнюю страну", поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

"Использование войск и техники, которое демонстрирует Россия, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", - заявил Шольц.

Он также сказал, что Германия работает над предоставлением гарантий безопасности Киеву: "это также вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной".

Напомним, Байден и Шольц договорились, что США и Германия не признают изменение границ Украины после войны.

Также мы писали, что канцлер Германии отказался ответить на вопрос, сядет ли он за стол с Путиным на саммите "Большой двадцатки".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.