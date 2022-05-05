5 мая канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Они обсудили российско-украинскую войну.

Оба лидера заявили, что не признают легитимность шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Лидеры согласились с тем, что Украина должна и впредь получать существенную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону. Россию по-прежнему настоятельно призывают к немедленному прекращению боевых действий в Украине, выводу войск с территории Украины и, таким образом, восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Шольц и Байден самым решительным образом осудили недавние заявления российского руководства о дискредитации демократически легитимного украинского руководства.

Кроме того, Шольц сообщил, что глава МИД ФРГ Бербок в ближайшее время посетит Украину.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.