Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новое интервью Марку Фейгину. В нем он опроверг попадание по фрегату "Адмирал Макаров", объяснив это "каким-то недопониманием".

"По Змеиному нанесли наши удар. Утопили там эту "Сарну". Это катер, предназначенный для перевозки техники. А никакой "Макаров" не утопили. Это было какое-то недопонимание", сказал Алексей Арестович.

Напомним, что вчера СМИ сообщили о попадании "Нептунов" по российскому фрегату "Адмирал Макаров". Однако эту информацию потом не подтвердили ни в Украине, ни западные партнеры.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.