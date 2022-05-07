Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины уже применяют тяжелое западное вооружение.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "ФейгинLive".

В частности, по его словам, есть данные об использовании под Изюмом британской самонаводящейся ракеты Brimstone, которая "далеко и надежно летит и громко бахает".

Кроме того, как сообщил Алексей Арестович, ему известно о появлении у украинских войск американских гаубиц "и еще кое-каких вещей".

"Грустнее становится российским войскам с каждым днем, потому что наши дальнобойные средства заработали достаточно активно. И это не может не вызывать дополнительную мотивацию, чтобы куда-то там наступать активно", - подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что война входит в рутинную фазу.

Также мы писали, что Арестович определил главные направления ударов российской армии.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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