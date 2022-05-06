У США нет информации, подтверждающей удар Украины по российскому фрегату "Адмирал Макаров".

Об этом на брифинге 6 мая заявил представитель Пентагона Джон Кирби.



"Мы наблюдали за этим весь день", - сказал Кирби.





Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович также заявил, что официальной информации касательно российского корабля "Адмирал Макаров" нет и "вполне может оказаться, что никого не утопили и не подбили".

"Адмирал Макаров" - третий и самый новый фрегат проекта 11356Р "Буревестник", стоящий на вооружении Черноморского флота России. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова. Фрегат заложили 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Спущен на воду 2 сентября 2015 года.

В Черноморском флоте три таких фрегата: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Напомним, об ударе по кораблю сообщили сегодня со ссылкой на свои источники СМИ и нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее "Страна" рассказывала, как подбили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".