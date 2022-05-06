Утром в пятницу, 6 мая, войска РФ выпустили крылатую ракету по Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук.

По его словам, попадание пришлось по территории Покровской громады в Синельниковском районе области. Повреждена линия электропередач. Никто не пострадал. В близлежащих селах перебоев с электроснабжении нет.

Кроме того, Лукашук сообщает, что противник обстрелял окраины Великой Костромки и Шестерни в Криворожском районе области. Также обошлось без пострадавших.

Напомним, на днях в Днепропетровской области после ракетных ударов пострадала железная дорога.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.