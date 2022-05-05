В Днепре местные власти хотят переименовать 20 улиц. Об этом говорится в проекте решения Днепровского горсовета.

Большинство улиц и переулков расположены в спальных районах Днепра:

улица Баженова – улица Сурско-Литовская (Шевченковский район);

улица Байковая – улица Старая Пристань (Соборный район);

улица Башкирская – улица Редутная (Амур-Нижнеднепровский район, АНД);

улица Ватутина – Воздвиженский спуск (Новокадацкий район);

улица Гагринская – Василия Корниенко (АНД);

переулок Гагринский – Василия Корниенко (АНД);

улица Гвардейская – Посполитая (Новокадацкий район);

улица Дежнева – Староигренская (Самарский район);

улица Игнатьева – Старая Кирпичная (Чечевский район);

улица Ижевская – Брылов Путь (АНД и Индустриальный район);

переулок Ижевский – Брылов (АНД);

улица Костромская – Мамаева Балка (Новокадацкий район);

улица Кубанская – Перевоз (АНД);

улица Мурманская – Балаклеевская (АНД);

улица Муромская – Мерефянская (Соборный район);

улица Новородская – Южные Ворота (Самарский район);

улица Павелецкая – Войцехова Балка (Чечевский район);

улица Пензенская – Шинкарская (Самарский район);

улица Сибирская – Старый Вал (Новокодакский район);

улица Уральская – Национальной Гвардии (Чечевский район).

Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в градостроительный кадастр, геофонды и адресную книгу. За решение о переименовании депутаты горсовета Днепра будут голосовать на ближайшей сессии.

Ранее "Страна" сообщала, что в городе уже переименовали 30 улиц.

Мы также писали, что в Харькове мэр заявил о будущем переименовании всех городских объектов, которые связаны с Россией.