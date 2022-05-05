Уберут Гагарина и Ватутина. В Днепре хотят переименовать 20 улиц. Список
В Днепре местные власти хотят переименовать 20 улиц. Об этом говорится в проекте решения Днепровского горсовета.
Большинство улиц и переулков расположены в спальных районах Днепра:
- улица Баженова – улица Сурско-Литовская (Шевченковский район);
- улица Байковая – улица Старая Пристань (Соборный район);
- улица Башкирская – улица Редутная (Амур-Нижнеднепровский район, АНД);
- улица Ватутина – Воздвиженский спуск (Новокадацкий район);
- улица Гагринская – Василия Корниенко (АНД);
- переулок Гагринский – Василия Корниенко (АНД);
- улица Гвардейская – Посполитая (Новокадацкий район);
- улица Дежнева – Староигренская (Самарский район);
- улица Игнатьева – Старая Кирпичная (Чечевский район);
- улица Ижевская – Брылов Путь (АНД и Индустриальный район);
- переулок Ижевский – Брылов (АНД);
- улица Костромская – Мамаева Балка (Новокадацкий район);
- улица Кубанская – Перевоз (АНД);
- улица Мурманская – Балаклеевская (АНД);
- улица Муромская – Мерефянская (Соборный район);
- улица Новородская – Южные Ворота (Самарский район);
- улица Павелецкая – Войцехова Балка (Чечевский район);
- улица Пензенская – Шинкарская (Самарский район);
- улица Сибирская – Старый Вал (Новокодакский район);
- улица Уральская – Национальной Гвардии (Чечевский район).
Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в градостроительный кадастр, геофонды и адресную книгу. За решение о переименовании депутаты горсовета Днепра будут голосовать на ближайшей сессии.
Ранее "Страна" сообщала, что в городе уже переименовали 30 улиц.
Мы также писали, что в Харькове мэр заявил о будущем переименовании всех городских объектов, которые связаны с Россией.
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