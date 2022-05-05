В Днепре уберут память о первом в мире космонавте. Фото: vladimir-city.blogspot.com

В Днепре местные власти хотят переименовать 20 улиц. Об этом говорится в проекте решения Днепровского горсовета.

Большинство улиц и переулков расположены в спальных районах Днепра: 

  • улица Баженова – улица Сурско-Литовская (Шевченковский район);
  • улица Байковая – улица Старая Пристань (Соборный район);
  • улица Башкирская – улица Редутная (Амур-Нижнеднепровский район, АНД);
  • улица Ватутина – Воздвиженский спуск (Новокадацкий район);
  • улица Гагринская – Василия Корниенко (АНД);
  • переулок Гагринский – Василия Корниенко (АНД);
  • улица Гвардейская – Посполитая (Новокадацкий район);
  • улица Дежнева – Староигренская (Самарский район);
  • улица Игнатьева – Старая Кирпичная (Чечевский район);
  • улица Ижевская – Брылов Путь (АНД и Индустриальный район);
  • переулок Ижевский – Брылов (АНД);
  • улица Костромская – Мамаева Балка (Новокадацкий район);
  • улица Кубанская – Перевоз (АНД);
  • улица Мурманская – Балаклеевская (АНД);
  • улица Муромская – Мерефянская (Соборный район);
  • улица Новородская – Южные Ворота (Самарский район);
  • улица Павелецкая – Войцехова Балка (Чечевский район);
  • улица Пензенская – Шинкарская (Самарский район);
  • улица Сибирская – Старый Вал (Новокодакский район);
  • улица Уральская – Национальной Гвардии (Чечевский район).

Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в градостроительный кадастр, геофонды и адресную книгу. За решение о переименовании депутаты горсовета Днепра будут голосовать на ближайшей сессии.

Список улиц на переимнование

Ранее "Страна" сообщала, что в городе уже переименовали 30 улиц.

Мы также писали, что в Харькове мэр заявил о будущем переименовании всех городских объектов, которые связаны с Россией.

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