Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска нанесли авиудар по Белогоровке - поселку вблизи Лисичанска. Разрушена школа, в подвале которой прятались люди.

Об этом чиновник написал в Telegram.

"За последнюю неделю Белогоровка – село близ Лисичанска – превратилась в "горячую точку". Россияне пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои. Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями и сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс", - говорится в сообщении губернатора.

Гайдай добавил, что в школе находились приблизительно 90 человек. Около 30 человек уже удалось спасти из-под завалов. Продолжается спасательная операция.

Напомним, после обстрелов в Лисичанске сгорел тубдиспансер, расположенный в старинном здании.

Ранее мы писали, что за сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область. Найдены тела пятерых погибших.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.