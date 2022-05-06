В Луганской области российская армия навела понтонную переправу через Северский Донец
Вблизи Кременной Луганской области российские войска хотят форсировать реку Северский Донец и установили понтонную переправу.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Форсирование реки позволит россиянам начать движение с севера в тыл украинских войск, которые находятся в Лисичанске и Северодонецке.
Напомним, по словам губернатора Сергея Гайдая, противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня.
Ранее мы писали, что за сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область. Найдены тела пятерых погибших.
Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.
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