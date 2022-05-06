Вблизи Кременной Луганской области российские войска хотят форсировать реку Северский Донец и установили понтонную переправу.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Форсирование реки позволит россиянам начать движение с севера в тыл украинских войск, которые находятся в Лисичанске и Северодонецке.

Напомним, по словам губернатора Сергея Гайдая, противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня.

Ранее мы писали, что за сутки российские войска 24 раза обстреляли Луганскую область. Найдены тела пятерых погибших.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.