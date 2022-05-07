Российские войска, которые 2 мая захватили помещение Чернобаевского сельсовета, назначили "главу администрации" Чернобаевской территориальной громады.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Чернобаевского сельсовета.

"Вчера, 6 мая, работникам аппарата Чернобаевского сельского совета депутатом Чернобаевского сельского совета Назарием Ковальчуком был представлен назначенный 05.05.2022г. российским военным руководством глава администрации Чернобаевской территориальной громады Турулев Юрий Валерьевич", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работники сельсовета отказались от сотрудничества и покинули захваченное врагом административное помещение. Сейчас они продолжают работать дистанционно.

Ранее мы писали, что 3 мая россияне взяли в плен главу администрации Чернобаевки.

Напомним, Чернобаевка - это поселок городского типа в Белозерском районе Херсонской области. Там расположен аэропорт Херсона. Сейчас эта территория оккупирована российскими захватчиками. При этом именно в Чернобаевке с завидным постоянством взрываются скопления военной техники врага и склады боеприпасов. Последний такой взрыв прогремел 2 мая.

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