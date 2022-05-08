Россия теряет непропорционально много своих офицеров из-за того, что выдвигает их командовать операциями с передовых позиций.

Об этом 8 мая сообщает британская разведка.

При этом российские командиры редко делегируют оперативные полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не приобретают жизненно важного опыта руководства.

Из-за этого в случае гибели офицера, оставшиеся силы медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход на поле боя.

"Эти проблемы, вероятно, останутся неизменными, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо погибших", - считают в британской разведке.

При этом остается непонятным, присутствие этих командиров на поле боя привело к усовершенствованию или изменению оперативной концепции. Ошибочные предположения относительно планирования и неудачи в поддержке продолжают подрывать прогресс России.

Ранее в СНБО опубликовали список погибших командующих РФ. Среди них четверо генералов и семь высших офицеров.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".