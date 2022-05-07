В Украине завершили досудебное расследование и передали в суд первое уголовное производство против российского генерала, участвующего в подготовке войны против Украины. Им стал генерал-майор, командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, не называя имени генерала.

Установлено, что он участвовал в подготовке агрессии на Украину со стороны оккупированного Крыма.

23 февраля в в крымском городе Джанкой он лично отдал приказ личному составу на вторжение, a в дальнейшем организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей Украины.

"Для оправдания незаконной агрессии и мотивации подчиненных генерал-майор армии РФ использовал типичные кремлевские нарративы о якобы необходимости защиты русскоязычных жителей", – сообщают в прокуратуре.

Генерал-майора подозревают в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.437, ч.3 ст.110 УК Украины).

Ранее The New York Times писал о том, как американская разведка помогает Украине убивать российских генералов.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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