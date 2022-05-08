Украинское контрнаступление в Харьковской области вскоре может дойти до границы с Россией, но в то же время в Херсонской области могут объявить псевдореспублику. Такое мнение высказали аналитики американского Института исследований войны (ISW).

"Украинское контрнаступление северо-восточнее Харькова достигает значительного прогресса и, вероятно, продвинется к российской границе в ближайшие дни или недели. Российские войска могут совершать ограниченный отход перед угрозой успешных украинских атак и, как сообщается, разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинцев", - говорится в сообщении.

Аналитики объяснили, что как правило, армии разрушают мосты только в случае принятия решения о том, что они не будут пытаться пересечь реку в другом направлении в ближайшее время.

"Поэтому вряд ли российские войска в ближайшее время приступят к операциям по возвращению северо-восточных окраин Харькова, освобожденных украинскими войсками. Российские войска ранее разрушили несколько мостов при отступлении из Черниговской области, как и украинские войска, отступавшие перед угрозой российского наступления в первые дни войны", - говорится в сообщении.

Также аналитики предполагают, что украинское наступление вытеснит российские войска из артиллерийского диапазона Харькова до границы российской Белгородской области. При этом контрнаступление ВСУ вынуждает подразделения российских оккупантов, предназначенные для дислокации в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские войска могут оказаться не в состоянии помешать украинским силам достичь российской границы даже с дополнительным подкреплением.

Украинские войска прямо не угрожают российским линиям коммуникации в Изюм (и ISW пока не может проверить заявления об отдельном контрнаступлении Украины на Изюм), но украинское контрнаступление демонстрирует перспективные украинские возможности и может создать условия для дальнейших наступательных действий на северо-востоке Харьковской области", - утверждают аналитики.

Кроме того, в Институте исследований войны предполагают, что Кремль создаст незаконные "республики" или непосредственно аннексирует оккупированные территории южной и восточной Украины для закрепления своей оккупационной администрации там и попытаться окончательно лишить Украину этих территорий.

Таким образом, в ближайшее время российские оккупанты могут объявить о создании так называемой "Херсонской народной республики" или принудительно аннексировать Херсонскую область, а также усилить оккупационные меры в Мариуполе.

По данным ISW, армия РФ усиливает свою безопасность в Херсоне и в Мариуполе, а ее передовые части защищают российских чиновников, прибывающих в эти оккупированные украинские города.

Напомним, по данным британской разведки, РФ планирует длительную оккупацию Херсонской области.

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