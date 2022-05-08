Российские СМИ заявили, что в армия РФ взяла в плен командира защищающей Мариуполь 36-й бригады морской пехоты ВСУ героя Украины Владимира Баранюка и начальника штаба Дмитрия Кормянкова.

Как сообщается, они попали в плен при выходе с завода "Азовмаш" в Мариуполе в апреле.

РИА Новости публикует отрывки из их допроса.

Напомним, с "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. Также мы сообщали, что противник штурмует "Азовсталь" с трех направлений.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".