Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте 7 мая.

В приграничных районах Курской области оккупанты продолжают инженерное оборудование позиций. Под Харьковом российские войска стараются остановить контрнаступление Украины. Враг усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа за счет резерва.

"В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны. Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Лиман и Северодонецк. Также противник безуспешно пытался взять под контроль населенный пункт Александровка и штурмует "Азовсталь".

Оккупанты пытались вести наступление на Полтавку Запорожской области, но понесли потери и отошли.

"Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции", - говорится в сообщении

Также Генштаб отмечает, что оккупанты несут значительные потери: Бурчаке (Запорожская область) обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск ВС РФ.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.