Президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно выделить деньги для военной помощи Украине. По его словам, денег на поставки оружия Киеву осталось на 10 дней.

Заявление Байдена по этому поводу опубликовал Белый дом.

"Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение об оказании необходимой военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. План был солидным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять рядом с Украиной, пока она защищается от российской агрессии. Необходимость также срочная: я почти исчерпал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки защитников Украины. Эта помощь имела решающее значение для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса. До наступления этого критического срока осталось примерно десять дней", - сказано в заявлении.



Байден добавил, что рад, что в беседах с ним лидеры Конгресса поддерживают представленное им предложение, и Конгресс, вероятно, примет его в основном в той форме, которую он предложил.

"Я призываю их сделать это, и еще раз призываю их сделать это быстро", - заявил Байден.

Ранее президент США запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для военных и гуманитарных нужд, связанных с Украиной. Если Конгресс их выделит, Байден сможет тратить деньги на вооружения в рамках подписанного 9 мая закона о ленд-лизе.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.