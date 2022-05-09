Администрация президента США Джо Байдена тайно оказывает давление на власти Тайваня, побуждая их заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения Китая, признаков подготовки к которому в Пентагоне пока не видят.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания из числа неназванных представителей властей США и Тайваня, война в Украине убедила Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение армии КНР в ближайшие годы представляет реальную опасность.

Кроме того, союзники пришли к выводу, что "немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы" способны дать отпор более крупному противнику.

По данным издания, в настоящий момент Вашингтон внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны армии КНР.



Между тем не все в Тайбэе согласны с таким подходом. На фоне этого США отказали Тайваню в поставках некоторых вооружений, например вертолетов MH-60R Seahawk, мотивируя это тем, что они якобы не подходят для ведения боевых действия против КНР.

Напомним, что в Министерстве обороны Китая заявили, что не потерпят независимости Тайваня. При этом, в ведомстве добавили, что этот вопрос является лишь "внутренним".

Также "Страна" сообщала, что после сделки по ЗРК Patriot между США и Тайванем в Китае заявили о готовности пресекать любое вмешательство.