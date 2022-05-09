США не видят указаний на то, что КНР собирается нападать на Тайвань.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет "РИА-Новости".

"Мы не видим указаний того, что они собираются это сделать", - сказал Кирби в ходе брифинга, комментируя такую возможность в обозримой перспективе.

В то же время, по словам Кирби, для США важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовыми в полной мере выполнить свои обязательства перед Тайванем в сфере безопасности.



"Мы продолжаем поддерживать Тайвань и его способность развивать собственные оборонные возможности. Эти усилия будут продолжаться и в дальнейшем", - добавил представитель Пентагона.

Ранее мы писали, что 6 мая Военно-воздушные силы Тайваня были подняты по тревоге, чтобы перехватить 18 китайских самолетов, которые массированно вошли в зону их противовоздушной обороны.

Также "Страна" сообщала, что США ведут переговоры с Британией из-за китайской угрозы Тайваню. В переговорах затрагивается вопрос о том, какую роль "будет играть Великобритания, если США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".