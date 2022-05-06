Военно-воздушные силы Тайваня были подняты по тревоге, чтобы перехватить 18 китайских самолетов, которые массировано вошли в зону их противовоздушной обороны. Об этом сообщает Al Arabiya News со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

В тайваньском Минобороны сообщают, что в небо были направлены силы воздушного патрулирования, а ракетные комплексы приведены в боевую готовность.

Ранее Тайвань жаловался на неоднократные полеты китайских самолетов, которые участились за последние два года.

Как писала "Страна", в середине апреля Китайская Народная Республика начала военные учения около Тайваня. Это произошло после того, как Белый дом утвердил крупный пакет военной помощи Тайваню (включая поставки ЗРК "Патриот"). А конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным ранее визитом.

В связи с этим Минобороны КНР выразило протест. "Армия Китая примет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь внешнее вмешательство и попытки организовать "независимость Тайваня", - заявили в Минобороны Китая.

Также Китай сделал серию жестких заявлений в отношении США из-за Тайваня и Украины. В частности, китайский министр обороны Вэй Фэнхэ в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что вопрос Тайваня может оказать роковое влияние на отношения двух стран.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.