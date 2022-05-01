США проводят переговоры на высоком уровне с Великобританией по поводу китайской угрозы Тайваню. Об этом пишет Financial Times.

По информации журналистов, страны обсудили меры для снижения риска войны с Китаем из-за Тайваня. В переговорах затрагивался вопрос о том, какую роль "будет играть Великобритания, если США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня".

Напомним, "Страна" писала о том, будет ли война за Тайвань и как это связано с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвенково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.