Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез в Twitter.

В тексте законопроекта отмечается, что акт направлен на укрепление обороноспособности Украины и защиту их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями: принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур. При этом Украина не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты до будущего.

Главное в законе о ленд-лизе, который сегодня подписал президент США:

Закон о ленд-лизе ускоряет и упрощает процедуры доставки в Украину оружия и другой помощи. Президент США получает право принимать решения по поставкам оружия самостоятельно, но – в рамках утвержденных Конгрессом сумм (сейчас Байден просит на это 33 миллиарда долларов). Закон ускоряет и упрощает процедуры доставки в Украину оружия и другой помощи. В частности, упрощаются разрешительные процедуры для пересечения американской границы. Закон прописывает, на каких условиях Украине оказывается помощь – в частности, оружие может быть передано в аренду или с отсроченной оплатой. Оружие, переданное в аренду, после войны можно будет вернуть без оплаты. Закон снимает ограничения на виды вооружений, которые можно поставлять Украине по ленд-лизу. Окончательное решение принимает президент США.

В Конгрессе законопроект получил поддержку обеих партий. Сенат проголосовал за него 7 апреля, а Палата представителей – 28 апреля, подавляющим большинством голосов. В Конгрессе тогда заявили, что закон о ленд-лизе меняет правила игры для Украины и что он дает зеленый свет для быстрой и масштабной помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны. Он был принят в марте 1941 года по инициативе президента Франклина Делано Рузвельта, сначала для помощи Великобритании. А с октября 1941 года США в рамках закона о ленд-лизе начали оказывать помощь Советскому Союзу.

Ранее "Страна" подробно разбирала этот закон.