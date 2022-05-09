Президент США Джо Байден сегодня в 21:45 по киевскому времени утвердит Закон S.3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Об этом сообщает Белый дом.

Отметим, что указанный документ предусматривает возобновление программы ленд-лиза времен Второй мировой войны, которая позволит США более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Ранее мы писали, что Сенат США единогласно принял законопроект о ленд-лизе для Украины еще 7 апреля. А 28 апреля за него проголосовала Палата представителей Конгресса США.

Согласно этому закону, Штаты смогут поставлять оружие Украине в любое время, без дополнительных согласований, не смогут отзывать предоставленную помощь в любое время, также допускается, чтобы поставки были оплачены после войны. Подробнее о том, что такое ленд-лиз и как он повлияет на войну в Украине, ранее подробно рассказывала "Страна".

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.