Супруга президента США Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом в Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской, женой украинского президента.

"Страна" узнала, что для поездки в Украину первая леди Америки повторила свой недавний образ. 20 марта госпожа Байден уже появлялась в США в цветочном платье изумрудного цвета и бежевых замшевых сапогах до колена. Только на этот раз она дополнила свой ансамбль пиджаком нейтрального тона поверх.

Это платье цветочной расцветки из коллекции осень-зима 2022-2023 американского дизайнера Тани Тейлор. Оно только в феврале было представлено на подиуме недели моды в Нью-Йорке, а уже через пару недель в нем появилась жена Байдена.

Эта модель длины миди из натуральной ткани еще не поступила в продажу и ожидается в магазинах только в конце лета. Но подобные наряды от модного лейбла из свежей коллекции стоят около $496-545, в зависимости от материала и сложности кроя.

Свой образ супруга американского президента дополнила серьгами с жемчугом и подвеской со словом "Мама", что было весьма символично, ведь ее визит проходил в День матери.

Отметим, что одежда довольно молодого американского бренда Таня Тейлор пользуется спросом в Белом доме. У Байден это уже третье платье дизайнера. Также ранее в наряде этой марки появлялась и Мишель Обама.

Первая леди Украины встретила свою коллегу в темном брючном костюме в полоску, белой футболке и кедах, задники которых были желтого и голубого цвета.

Отметим, что визит Джилл Байден не анонсировался заранее и освещался лишь пулом журналистов и пресс-службой Белого дома. Однако местным журналистам удалось запечатлеть на видео передвижение внушительного кортежа из внедорожников официальной американской делегации по Ужгороду.

Ранее мы писали, что во время своего визита в Украину первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской и подарила ей букет цветов.

Также "Страна" сообщала, что на выходных Байден должен был провести виртуальное совещание с Зеленским и лидерами G7. Но пока об этом не сообщалось.