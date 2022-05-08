Состоялась виртуальная встреча глав стран "Большой семерки" (G7) с Владимиром Зеленским.



Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Белого дома в воскресенье, 8 мая.

"Президент Байден и лидеры G7 встретились с президентом Зеленским, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и развитию беспрецедентных санкций и экспортного контроля в отношении России, а также для закрепления общей приверженности усиления позиции Украины на поле боя и за столом переговоров", - говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что "беспрецедентные санкции" Запада уже наносят огромный ущерб российской экономике, а экспортный контроль задушил доступ России к важнейшим технологиям и цепочкам поставок, которые необходимы ей для поддержания ее военных амбиций. По прогнозам, война Путина сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет. В результате экспортного контроля Россия с трудом пополняет свои боевые вооружения и технику. Два крупнейших танковых завода России - Корпорация "Уралвагонзавод" и Челябинский тракторный завод - остановили работу из-за нехватки иностранных комплектующих. Почти 1000 компаний частного сектора покинули Россию, и, согласно сообщениям, страну покинули более 200 000 россиян, многие из которых обладают высокой квалификацией. Все эти затраты со временем будут накапливаться и увеличиваться.

"Путину не удалось достичь своей первоначальной военной цели - доминировать над Украиной, - но ему удалось превратить Россию в глобального изгоя. Сегодня Соединенные Штаты, Европейский союз и "Большая семерка" обязались увеличить эти расходы, коллективно приняв дополнительные меры в соответствии с соответствующими юридическими полномочиями и процессами каждого партнера", - подытожили в Белом доме.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

Также "Страна" сообщала, что президент США Байден пообещал обсудить с G7 новые санкции против России.