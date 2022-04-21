Страны "Большой семерки" выделят Украине финансовую помощь в размере 24 миллиарда долларов на период с 2022 года с возможностью увеличения суммы, если в этом возникнет необходимость.

Об этом говорится в заявлении глав центральных банков и министерств финансов "Большой семерки" по итогам заседания 20 апреля в Вашингтоне.

Средства предусмотрены "на текущий 2022 год и далее" - то есть не вся сумма будет выдана в нынешнем году.

Помощь будет поступать как в денежной форме, так и в материальной - в качестве товаров, необходимых Украине.

"Мы решительно осуждаем непровоцированную и ничем не оправданную агрессивную войну России против Украины, которая является грубым нарушением основополагающих принципов суверенитета, территориальной целостности и международного мира и безопасности", - говорится в заявлении глав центральных банков и министерств финансов "Большой семерки".

G7 призывает Россию немедленно остановить агрессивные действия против Украины в соответствии с предписанием Международного суда ООН и полностью отвести все войска в международно признанные украинские границы.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" рассказывала о событиях вчерашнего дня, 20 апреля.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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